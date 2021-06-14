淺水灣逾千人游龍舟水　泳客打沙灘排球歎日光浴

端午節傳統習俗應要扒龍舟，可惜今年因應新冠肺炎疫情關係，多區龍舟賽事均要停辦，不過炎炎夏日，大批市民仍不免要到沙灘游龍舟水應節。東網記者今日（14日）到淺水灣海灘視察，只見沙灘人滿為患，應有過千人在場，似乎疫情稍緩、加上端午節假期，市民一享陽光與海灘的雅興亦極為高漲。有比堅尼美女頭頂墨鏡享受日光浴；亦有不少年輕人戲玩沙灘排球，笑聲不絕；更有母女檔在海上戲水，盡享天倫之樂。

據天文台所示，淺水灣今日氣溫最高可達攝氏31度，淺水灣泳灘雖天氣炎熱、陽光猛烈，但無阻市民游龍舟水度節，只見現場人頭湧湧、有逾千人潮，不少市民拖兒帶女、一家大細到場曬日光浴，不過有市民或因陽光過於熾熱而搭起帳篷休息。另外亦有長者帶同嬰孩在岸邊戲水，讓小朋友也感受一下戲玩龍舟水的樂趣；甚至有年輕人大打沙灘排球比賽，盡情揮灑青春汗水。

按照傳統，端午節是一個趨吉避邪的好日子，而玄學上亦認為水為財，故游龍舟水被稱為有助化煞消災，帶來好運，但市民亦需謹記下水要注意安全。