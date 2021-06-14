接種率偏低　財政壓力大　伊館疫苗接種中心提早停運

首次有新冠疫苗社區接種中心提早停運。提供接種由內地及德國合研的復必泰疫苗、位於灣仔的伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，昨日(13日)宣布由於疫苗接種率偏低，令承辦商面對巨大的財政壓力，故決定提早於下月1日起停運。

伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心於今年4月5日起正式投入運作，由多個組織包括醫護誠信同行、香港牙醫學會、香港護士總工會等以「香港創新醫療學會」名義承辦。醫護誠信同行主席林哲玄昨日向中心職員發信指，在過去數月一同走過不少困難及解決不少問題，並指在其30年醫學事業中，過去數月是其中一個最珍貴的經驗。

林哲玄指，由於接種中心的接種率持續偏低，只有一周左右較為理想，承辦商之一的「香港創新醫療學會」承受巨大的財政壓力，因此決定提早於下月1日起暫停運作。林形容事件不幸(unfortunate)，醫護誠信同行作為合作夥伴，會盡力協助理順接種中心關閉工作。

該接種中心早前爆出有護士被疫苗針筒刺傷，然後仍將染有血漬的疫苗為市民接種，接種者被送往律敦治醫院檢查，涉事兩名護士被調離打針的崗位。