天水圍爆首宗變種新冠　鼠患指數去年錄4.5%　高於全港平均數

本港首宗社區變種病毒源頭仍未明，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇估計，該名染變種病毒的天水圍少女，雖居所附近不見鼠患問題，但仍不排除其中一個可能染疫源頭是老鼠播毒。根據食環署最新鼠患數據，天水圍天瑞路去年全年鼠患指數錄得4.5%，去年上半年更高至5.6%，高於全港全年平均指數的3.6%。

上月初有街坊向當區區議員反映，新北江附近樂湖花園鼠患嚴重，執法部門當日已安排職員於上址及同區銀座廣場及龍園一帶，放置多個鼠籠及鼠餌，以改善鼠患問題。區內新北江商場附近一間餐廳，早前亦被揭內有如手掌大小的老鼠，執法部門同樣已派員作出檢控，反映天水圍多個公園、商場均出現鼠患情況，被街坊批評衞生環境欠佳。

東網記者今日(14日)到少女居所附近的天水圍天盛街市視察，發現鼠患問題已略有改善，街市尚算乾淨，地面未見積水，雜物如紙皮、爛瓜、剩菜會定時送至附近垃圾房棄置及等候清理。

街坊黃先生表示，閒時經常到附近公園散步，不覺得天水圍環境骯髒，亦沒有明顯鼠患，;由於天盛街市近年翻新過，明顯較以往潔淨。不過，他指自天盛苑出現首宗變種病毒個案後，街市人流明顯減少。另一街坊羅女士說，居於天水圍10多年，認為環境衞生情況尚可，平時亦有做好個人防疫，不特別感到擔心。