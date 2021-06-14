政Whats噏：鄭若驊劣迹斑斑　英學府保留其院士銜捱轟

英國學府保留鄭若驊嘅院士銜，有當地政客大表不滿。

鄭若驊自上任律政司司長以來一直醜聞纏身，不單止民望長期「墊司底」，更被嘲為「避政司司長」，可謂劣迹斑斑。外界有強烈聲音要求佢問責下台，但佢就賴死唔走，港人當佢係草，但有英國學府竟然當佢係寶，迄今仍未取消其院士名銜，被英國政客炮轟。

話說今日(14日)有外媒報道，話英國保守黨議員西里(Bob Seely)舊年已去信倫敦國王學院（King’s College London），要求該校取消鄭若驊嘅院士名銜，但至今仍獲該校保留院士名銜。

對於該校保留鄭嘅院士銜，有關報道仲引述西里話：「我不知道應該笑還是哭」，另一名保守黨議員亦批評該校嘅做法係「虛偽」同「可恥」。但報道又指該校冇回覆傳媒查詢。律政司發言人回覆傳媒查詢時話，司長鄭若驊對事件不作評論。

相信大家仲記得，佢喺2019年11月中旬去倫敦訪問，有晚出席一個同仲裁有關嘅講座前，被數十名反對修訂《逃犯條例》嘅示威者包圍，不斷指罵佢係「殺人犯」，佢喺混亂中狼狽仆倒街頭，可以話衰到貼地。一個被外界炮轟令香港法治淪亡嘅人，唔知英國學府點解咁攬佢呢？