食環署巡1700間餐飲處所　7名負責人涉違防疫規例遭票控

食環署過去數天就違反防疫規例者嚴厲執法。除了在各區加強巡查外，亦與警方採取聯合行動。涵蓋地區包括旺⻆區、油尖區、中西區及灣仔區，而處所類別包括酒吧酒館、卡拉OK場所等。食環署共巡查約2,000間處所，包括1,700間餐飲處所；7名負責人涉違防疫規定遭票控。

過去3天（11日至13日）的聯合行動共巡查了43間餐飲處所包括酒吧酒館，食環署亦巡查1,657間酒吧酒館等餐飲處所，以及292間其他處所。食環署共向7名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的負責人展開檢控程序，當中5宗涉及餐飲處所（一宗為B類、兩宗為C類及兩宗為D類）在指明時段後仍然提供堂食，其餘2宗則涉及B類餐飲處所多於4人同坐一桌及佩戴口罩的規定。

違例餐飲處所須採取減低傳播風險的相應措施，包括禁晚市堂食及限於2人1枱，1宗為期8天及6宗為期7天。此外，食環署亦向涉嫌於食肆內違反禁聚令的人士，共發出27張定額罰款通知書，行動中，警方也有採取執法行動。

另外，勞工處過去兩日在多個地點巡查，查察外傭有否遵從上月12日發出的強制檢測公告。截至下午3時，勞工處共抽查2268名外傭，並向20名未有遵從強檢的外傭，發出強檢令。另有46名外傭檢測或接種疫苗紀錄須進一步核實，勞工處會跟進。