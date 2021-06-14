上月至今逾半輸入個案來自印尼　專家斥熔斷機制寬鬆存漏洞

本地新冠肺炎疫情緩和，但每日仍面對輸入個案威脅，今日(14日)新增一宗確診個案，該40歲女患者由印尼抵港。本報統計發現，由5月1日至今日，44日內錄得93宗輸入個案，47宗印尼輸入，平均每日超過一宗，不少帶有變種病毒。印尼未被港府列為極高風險地區，但多次接近觸發地區性航班熔斷機制邊緣。有專家指熔斷機制難嚴謹把關，批評港府將漏洞視若無睹，促增設一重關卡，當地抵港者要完成接種疫苗，或出發前於當地檢疫14日。

港府現時實施兩種熔斷機制，第一種針對民航客機，若同一班機有至少3宗經抵港檢測確診，或7日內相關航空公司從同一地點抵港的2班機各有2宗經抵港檢測確診，將禁止該航空公司所有從該地點的客機來港14日。另一種屬地區性航班熔斷機制，從同一地區的所有客機在7日內錄得至少5宗經抵港檢測確診並帶有變種病毒，或7日內有至少10宗經任何檢測確診同樣帶有變種，該地區會列為極高風險地區，限制該處逗留超過兩小時人士登機來港。

本港近月禁止印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓的客機抵港後，目前輸入個案主要來自印尼。當地變種病毒肆虐，上月起的印尼輸入個案，一半是外傭，部分帶有N501Y或L452R變種病毒，完成接種疫苗的人寥寥無幾。本月1日單日錄得4宗印尼變種病毒輸入個案，本月7日至今日期間亦有4宗。數字上雖接近熔斷機制，但部分個案非抵港檢測確診，令熔斷機制一直未能觸發。

港府日前因國泰航空由印尼雅加達抵港的航班CX798有3名乘客確診，國泰客機上周六（12日）起被禁止從雅加達到港兩周。呼吸系統專科醫生梁子超直言，熔斷機制存漏洞，尤其對於疫情嚴峻地區，「停一個區域根本無用，他可去第二個機場飛來，亦不排除去鄰國轉機，你見每日仍有那麼多個案來港後好幾日才確診。」他認為印尼應列入極高風險地區，否則應加設一重關卡，要求完成接種疫苗，或選擇登機前於當地檢疫14日。若仍有抵港確診個案，亦可設僱傭公司熔斷機制，禁止外傭經該公司安排抵港。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，菲律賓禁飛後已令外傭劇減，若禁飛印尼將對本港僱主有很大影響。她同意來港者要完成接種疫苗，但希望可同時考慮縮短檢疫期，因現時請新外傭成本很高，除了21日檢疫酒店費用，機票亦加價一半。她指外傭變得很搶手，大多「吊高來賣」，有外傭甚至開價8,000港元月薪，盼政府放寬打針外傭的檢疫措施。