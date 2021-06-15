攀山拯救事故大增　消防員為救人挺身擋大石

市民近年熱愛行山親親大自然，疫情更進一步推高熱潮，惟相關意外亦隨之增多，曾有人為「打卡」不慎失足跌傷。消防處處長梁偉雄指，該處今年首5個月接獲的攀山拯救事故，較去年同期上升1.5倍，該處目前設立多個專隊進行山嶺拯救，然而人員救援同樣要面對危險，有隊員游繩救援期間不幸遇上冧石，被如冷氣機大小般的石頭擊傷，驚險萬分。梁呼籲市民為人為己，出發前要做好準備，量力而為，減少意外的發生。

梁偉雄指，消防處今年首5個月已接獲523宗攀山拯救事故，較去年同期的208宗，多出1.5倍；同時傷亡人數亦有上升趨勢，有289人受傷、5人死亡，相比去年同期受傷人數為116人、3人死亡，分別上升1.5倍及67%。最近一宗為5月23日發生，一名33歲姓陳男子獨自前往大埔八仙嶺行山失蹤，其遺體5日後始被發現。

梁表示，近年行山意外常見原因有兩個，其一是行山人士或因為觀看風景，而使用不標準的行山路線，致迷路或遇險的機會增多；其二是獨自前往行山，一旦發生意外，沒有同伴在旁協助求救。

他指出，消防處於數年前已預視行山運動普及而做好準備，設立多支隊伍協助救援，其中攀山拯救專隊已成立了7支隊伍，部門為他們提供專門的訓練及裝備；至於搜救犬隊及無人機隊，則可以協助在短時間內搜尋大範圍，提高救援效率。

雖然消防人員接受專業的訓練，但救援期間難免會遇到意外，身陷險境。梁提到，有人員曾在山嶺救援遇上冧石，3人慘被擊傷，他憶述當時接獲同事受傷的消息「好緊張、好擔心」，惟坦言：「（人員）游繩時唔避得，避咗就會擊傷其他人。」

他再三叮囑市民行山切記要做好4項工作，包括計劃行程、與人結伴、注意身體狀況，當然亦要做足準備，包括留意天氣狀況及帶備足夠食水和食物等。此外，他亦建議市民使用政府的應用程式記錄郊遊行蹤，可有效協助山嶺搜救工作。