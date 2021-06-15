救援與時並進　引入新型滅火輪可處理核生化事故

消防處近年面對多項新挑戰，部門不時革新並購入新型裝備，以增加工作效率。該處去年10月中旬正式採購新七號滅火輪，備有專門處理核生化及輻射事故的設備，包括高效空氣過濾系統和正壓系統，確保船上所有人員不受危險物質侵襲。消防處處長梁偉雄表示，該艘滅火輪更為世界上第一艘獲得國際機構「船級社」認證的核生化防衞船，船速高達每小時35海里，由中環前往長洲最快只需20分鐘，較現時一號滅火輪精英號每小時15海里，快上一倍多。

梁偉雄表示，從未想到能夠成為世界上第一艘獲得船級社認證的核生化防衞船，最初只為提高核生化防衞能力，部門因此找遍國際有關船隻評級機構，最後由船級社給予認證。該滅火輪功能極多，配有偵測和監察儀器，以探測不明核生化及輻射物質和控制或局限各種危害物質；船上亦有洗消設備為或已受感染者作即場消毒，並設有固定噴水系統，為船隻作清洗之用，即使靠近海上核生化事故現場，亦能做到防衞效果。

除了核生化防衞外，船隻亦配有滅火消防泵、遙控水炮及消防栓，整艘船隻最多可負載420人，目前有13名船員操控。梁表示，該船去年建造完成，價值約8,700萬港元，目前停泊於中區滅火輪碼頭，與一號滅火輪交替使用。

另外，消防處去年10月亦已全面使用「消防員定位系統」，為進入火場救災的人員配備以確認其位置。該系統連接着人員的呼吸氣樽，當人員進入火場時，該系統會發布無線電編碼，連接火場外的手提探測器，以確認人員位置，一旦人員停頓時間過長，例如人員停留於一個位置超過45秒時，系統就會發出警報，提醒救援和火場外的人員，以保障人員安全。

至於第四代調派系統方面，梁預料，最快於2022年第3季推出，並形容該系統屬於處方「心臟」，現時有關設計工作已完成，包括實時道路計算和車速統計，更計劃設置兩個系統的通訊中心，以防其中一個中心未能運作，以確保其可靠性。