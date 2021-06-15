推動修例　冀市民自行裝火警偵測器減傷亡

油麻地一幢唐樓去年11月發生大火，釀成18人死傷，其後本港接連發生多宗家居火警意外，引起公眾關注。消防處處長梁偉雄總結本港最常見的三大火警成因，包括煮食爐起火、不小心處理火種，以及電力裝置故障等；他指出，特別現時傢俬較多合成材料造成，易燃情況十分嚴重，「以前可能要半小時先出現閃燃，現在最快3至4分鐘便出現」。面對防火問題，梁提出，除了持續宣傳訊息，更以「拆牆鬆綁」的思維着手修改法例，讓市民能夠在家安裝獨立火警偵測器，冀能提升市民對防火和逃生的警覺性。

本港三類的起火成因，通常都涉及市民對防火意識較為缺乏，例如不理會煮食中的爐火、點燃香煙或燒衣後未有處理好，以及一些電器長期開着，或持續使用殘舊電器。

梁偉雄認為，本港家居火警起火原因千篇一律，唯獨對比過往火警事故，以往傢俬採用實木，不會容易着火，但近年家居採用的傢俬物料以合成物料居多，燃燒速度極快，引發閃燃的速度比以往快近10倍。他舉例，90年代的家居火災發生後，最快亦要半小時才會出現閃燃現象，但現時閃燃現象於3至4分鐘後就會發生，不少單位更會發生「噴火」迹象；若住戶和鄰居未能及時發覺，逃生時間大大減少。他又指出，近年出現「垃圾屋」的現象，不少人將大量家居垃圾積聚在家，雜物除了成為助燃的燃料，更堵塞家居空間，增加逃生困難。

有見及此，消防處近年大力就防火意識進行宣傳，更計劃修訂條例，容許市民自行安裝獨立火警偵測器。梁表示，法例規定必須安排註冊消防裝置承辦商安裝消防裝置，其後更要定期作維修保養，而部門希望修例以減低成本作為誘因，吸引市民自行安裝獨立火警偵測器；美國統計顯示，安裝有關裝置後，人命傷亡比例能下降5成。他預料條例將於6月遞交至立法會，期望今年8月能通過實行，再作推廣。

消防處去年初巡查全港2,800幢於1960年或之前落成的住宅或商住樓宇，當中有1,200幢沒有存在任何火警危險；800幢屬於空置／將拆卸／拆卸中／已拆卸／或由單一家庭佔用，毋須採取進一步行動；其餘800多幢目標樓宇，則有不同程度的火警危險，包括逃生途徑受阻塞或上鎖、消防設備及裝置和抗火門損壞等。