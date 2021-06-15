消防處處長梁偉雄感謝市民認同　稱抗疫面對前所未有挑戰

消防處處長梁偉雄去年4月上任時正值新冠肺炎疫情爆發，部門站在抗疫最前線，迄今最少有10名救護人員因工作而染疫，545人因處理患者而被列為緊密接觸者須隔離，面對前所未有的挑戰，形容工作相當艱難，但有賴部門上下一心、憑着專業精神及經驗完成工作，對此非常感恩，亦感謝市民對消防處的認同。然而，面對高體能的要求，加上工作性質危險，消防及救護職系均面對人手不足問題，部門除繼續招募外，未來更首次舉辦體能指導班，教導有志投考人士改善體能。另部門亦會引進新設備及系統，保障人員安全及增加救援效率。

梁偉雄接受《東方日報》的獨家訪問，亦是他上任以來首次接受本地傳媒專訪，他表示，疫情爆發後，消防及救護人員站在抗疫最前線，除用救護車把患者送往急症室外，部分人員亦借調往檢疫中心負責看守被隔離人士，或追蹤確診者足迹，亦有人員於休班時間協助封區。此外，興建亞洲國際博覽館旁的臨時醫院時，部門亦走前一步，擔當顧問工作，為醫院設計及建造提供消防意見。他認為，以上工作都是「超越本身的職責」，但強調部門應對這場抗疫戰爭是責無旁貸。

然而，疫情亦令部門人手更為緊絀，至今已有10宗救護人員因工作而染疫，545人因處理案件而被列為緊密接觸者須隔離，最高峰時，多達250人須隔離，要維持正常服務是一個重要的難題。幸好，部門在疫情初期已擬定應變方案，包括調動其他消防局的人員填補人手，故影響未算十分大。

他又提到，雖然疫情下市民減少到急症室，致去年的救護召喚罕見下跌，比前年減少16.1%至近69萬宗，但他坦言：「救護召喚雖然下跌，但同事今年更加辛苦，因為載過確診者或懷疑確診者後，車輛及人員均要徹底消毒，所以每次召喚其實用較多時間，承擔的風險亦更加高」。

為解決人手緊張的情況，其中一個解決辦法當然是招募，吸納新血。然而，消防處近年招募未如理想，根據資料，部門去年聘請217名消防員和129名救護員，分別佔預期中414及249人的52.4%及51.8% 。梁指出，尤其消防隊長職系空缺情況嚴重，約有8%空缺。

消防的工作性質辛苦又危險，對體能要求又高，或會令市民卻步，即使前來應徵，投考的成功率亦較低，多達60%的考生未能符合體能要求。梁指，消防處擬於不久的將來在學院或消防局舉辦體能指導班，讓體能導師教導有志投考人士鍛煉體能的方法及正確姿勢，希望提高投考成功率。

消防及救護人員深受市民的尊敬，而近年市民對各部門的評分中，消防處的排名經常名列前茅，梁謙虛地說：「部門形象好係市民嘅感覺，係對我哋嘅認同，（我係）非常非常開心」，強調部門會緊守崗位，本着「救災扶危，為民解困」的宗旨，繼續為市民服務，盼獲得市民的認同。