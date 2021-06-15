讓參加者體驗在囚生活　懲教署冀青少年了解犯罪代價

「社教警懲」計劃的參加者，除了可體驗被捕及調查過程外，亦可體驗在囚人士的鐵窗生活，並與青年更生或在囚人士交流。負責計劃的懲教人員表示，不少年輕人不明白犯法後需付上的具體代價，故希望透過計劃「埋下預防的種子」，讓參加者事後可與青少年分享自己的所見所想，讓青少年在未犯事前知道代價，增強阻嚇性。

計劃的參加者早上在警署體驗拘押調查的過程，下午會被帶到赤柱監獄及馬坑監獄體驗模擬法庭審訊，並由懲教署職員押上囚車，步入「鐵窗」生活。懲教署人員會講解了在囚人士的生活，包括收押安排、步操及用膳程序等，亦安排青年更生或在囚人士與參加者交流。

懲教署更生先鋒計劃高級懲教主任歐陽維江表示，希望可以透過有關計劃，以模擬法庭、步操訓練、羈留室體驗等活動，協助參加者了解在囚人士的生活，為讓參加者有更切身體會，署方甚至安排他們親身躺到真實囚室的床上，了解「聽到的（流言）與實際感受的是不是有不同呢」。最後，署方會安排更生或在囚人士分享，希望可加強參加者的感受，他強調，讓參加者「自己感受，好過聽街邊的謠言」。

歐陽又表示，據過往的經驗，不少青少年皆知道犯罪會有代價、失去自由，但對具體懲罰的理解卻各有不同，未必預想到嚴重性。而透過今次體驗計劃，正正可以讓參與者確切理解犯罪的代價，在活動結束後以第一身的體會與青少年分享自己的感受。