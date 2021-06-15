警方懲教署合作　提升教師社工對司法了解　助青少年守法

本港自前年爆發反對修訂《逃犯條例》衝突，涉案被捕的逾萬人中，多達39%為學生，青少年問題響起警號。為讓教師及社工等青少年工作者，能為青少年提供更適切的支援，並傳遞守法訊息，新界南總區防止罪案辦公室在懲教署更新事務組支持下於去年推出「社教警懲」計劃，透過小組形式活動，讓有關工作者體驗被捕及拘押等過程，加深對刑事司法程序的了解。計劃反應熱烈，推出至今逾1年已舉行5場活動，共83人參與，未來更會擴大活動對象層面，邀請就讀相關科系的大專生參與。

新界南總區防止罪案辦公室主任莊筠慧總督察表示，自修例風波起，坊間對刑事司法程序，包括被捕後、調查、羈留等過程都有所誤解，甚至有人認為被捕後會如同「人間蒸發」，有關誤解或令年輕人作錯決定。有見及此，該總區於去年5月推出有關計劃，希望可以透過「知識、感受、體驗」3類型活動，增加青少年工作者對司法程序的了解， 讓他們體會被捕人士的感受，以及要面對的違法後果，從而協助他們為服務對象提供更適切支援，以及傳遞守法訊息。

活動分為6個部分，包括拘捕、扣留、調查、法庭審訊、參觀懲教院所和討論環節。首先警方會在模擬案件中，向參加者進行搜查、作出警誡及拘捕，參加者隨後模擬在警署報案室會見值日官，期間可使用「情景問題卡」，向值日官發問問題，例如要求膳食及會見律師等，從而了解被捕人士的權利。之後，參加者會被帶到青衣警署羈留室體驗被羈留過程，而在模擬的調查中，參加者可嘗試進行認人程序，從而了解調查的公平性。下午的活動則會於赤柱監獄及馬坑監獄進行。

由於反應正面，該部門於去年再組織4場活動，未來會邀請就讀相關科目，如犯罪學或心理學的大專生參與。新界南總區防止罪案辦公室助理主任蕭卓賢高級督察指出，青少年接觸資訊的媒界主要是社交媒體、朋輩及師長，是次計劃正是希望針對青少年的師長。

新界南青少年保護組章傑成警員分享道，他在活動中親身與青少年工作者接觸，有參與活動的社工初時不理解為何警方在大型拘捕行動時，要把大量被捕人士暫時安置在停車場，但參與有關活動後，了解到警方處理案件的流程及所需時間，亦了解到如何以社工的身份盡快介入，協助涉事青少年。

自2019年6月9日至今年4月底，警方在各區示威活動共拘捕10,260人（11歲至84歲），當中約39%即4,008人為學生，約17%即1,754人年齡為18歲以下。