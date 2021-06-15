K場「免打針」教顧客走鬼　酒吧超額入座共享水煙高危

酒吧、派對房間及卡拉OK早前在「疫苗氣泡」下有限度重開，隨即淪為播疫溫床，有卡拉OK為求留客，偷開「冇打針Ｋ場」讓沒有接種疫苗顧客玩樂，客人「無罩」高歌亦無職員勸阻。此外，尖沙咀及中環亦有多間酒吧疑違禁聚令，無視入座率規定，一枱超出4名客人，又共享水煙。有醫生直指，K房或酒吧超出防疫人數上限有一定風險，而透過吸食水煙有更大播疫風險。議員亦指情況並不理想，批評食環署執法不力令漏洞叢生，呼籲相關處所負責人及市民遵守防疫要求，有關部門亦應加強執法。

政府早前容許卡拉OK有限度重開，同時提出數項要求，包括所有員工及顧客已接種至少一劑疫苗，每間K房最多4人及容納人數為上限的50%等。惟記者日前於旺角巡視時，發現有卡拉OK場所竟放行未接種疫苗人士入場。記者佯裝顧客向接待員查詢，對方表示如顧客未有接種疫苗，又不擔心遇上查牌後被罰款，會安排到特別樓層唱K，一旦遇到執法人員到場查牌就會即時通報，教路屆時只需到後樓梯暫避，又指就算入場人數多過4個人都可獲安排到特別樓層。記者隨後前往接待員所指的樓層視察，發現約有10間K房正在使用，同時不少顧客未有遵照防疫要求，在唱歌甚至出入房間時未有戴上口罩，惟職員見狀亦未有作出勸喻。

同區另一間卡拉OK場所同樣無嚴格要求顧客必須接種疫苗方可進入。記者向接待員佯裝有意入場，對方僅說明收費及服務詳情，卻未有主動詢問有否接種疫苗，當記者主動問及是否一定要打針才可進場，對方卻表示只要使用「安心出行」應用程式即可。

部分酒吧亦未有嚴格遵從防疫要求。其中在尖沙咀，有酒吧入座率高達9成，枱與枱之間亦不足1.5米距離，多枱顧客同時飲酒及吸食水煙，如有潛在患者，病毒便有可能隨煙霧瀰漫至四周。而在中環，亦有酒吧違規，容許顧客4至5人共坐一枱，違反每枱最多2人的限制。

議員陸頌雄直言情況並不理想，批評食環署執法不力，又指明白相關場所在疫下生意難做，但卡拉OK及酒吧均屬高風險播疫場所，病毒容易透過飛沫傳播，無論是場所負責人抑或市民皆有責任做好防疫措施。感染及傳染病科專科醫生林緯遜指，現時疫情雖有所緩和，惟近日的英國變種病毒個案仍未找到源頭，表示仍存在播疫風險，市民不應掉以輕心。食環署回覆查詢時表示，自4月29日「疫苗氣泡」實施至今，食環署共共巡查表列處所（包括卡拉OK場所）超過390次，並沒有發現違規事項，亦巡查食肆超過30,800次，向涉嫌違規的食肆負責人提出60宗檢控。