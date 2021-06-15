Dr.東：夏天炎熱易出汗斑　穿乾爽衣服多抹汗防真菌感染

近日天氣連日酷熱，外出一陣子已經汗流浹背。皮膚科專科醫生陳湧表示，潮濕、炎熱、翳焗的環境有利真菌繁衍，形成汗斑，嚴重者甚至會壓抑黑色素生長，令局部膚色變淺。因此，夏日宜穿着通風、乾爽衣物，並多抹汗，減少真菌感染的機會。

陳醫生指，汗斑是真菌造成的皮膚病，並無傳染性。真菌其實無處不在，對一般人體並無大礙，不過在潮濕、炎熱、翳焗的情況下，就會活躍繁衍。因此，夏天進行長時間戶外活動，導致汗水長期停留在皮膚表面，就較大機會令皮膚受感染，從而出現汗斑。一開始，皮膚會泛紅、痕癢、脫皮，時間一長，真菌就有機會抑制黑色素的活躍性，導致局部膚色變淺，出現明顯色差。出現汗斑的位置通常是衣物覆蓋、不通風之處，例如心口、背部等。

陳續指，年輕人通常較多戶外活動，皮膚油脂分泌旺盛，且汗腺活躍，因此較大機會有汗斑；而一些需要長期戶外工作的人士，例如地盤工人，也相對高危。此外，如果本身抵抗力差，或正服用免疫系統抑制藥物，也較容易被真菌入侵及感染。陳憶述，曾有一位20多歲的男患者喜愛打籃球，經常出汗，因此出現汗斑。他有局部皮膚因此而變淺色，但沒有受感染的位置又持續曬黑，導致膚色差異相當明顯，更衣時自覺尷尬，因此求醫。

想防患於未然，應盡量保持身體清潔、乾爽，以及增強抵抗力，例如穿着通爽吸汗的衣服，勤更衣，出汗時盡快印乾及洗澡。治療方面，醫生會處方抗真菌藥膏及藥水，以塗抹患處；如果汗斑範圍大，或外用藥物效果差，就會處方口服藥物。藥效通常幾個星期內就會顯現，但要變淺的膚色回復正常則需要數以月計的時間。不過，如果處理不慎，汗斑一樣有機會復發，不少患者夏天出現汗斑，秋冬病情緩和，但春夏天就重新感染，周而復始。

陳補充指，汗斑的症狀與白蝕相似，同樣是局部膚色變淺。不過，白蝕是免疫系統失調引致，不痛不癢，但皮膚變白程度較嚴重，外觀相當明顯，且較難治療，部分患者甚至要進行皮膚移植。市民若有懷疑，應及早求醫。

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