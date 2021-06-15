醫管局港島東聯網總監陸志聰7月退休　寄語醫護後輩保留初心

本港新冠肺炎疫情持續近16個月，前線醫護在病房內打併，背後亦有一班行政管理人員在溝通及構思硬件的配套，務求令醫療系統運作暢順。在醫管局工作逾30年，港島東醫院聯網總監陸志聰醫生，經歷過2003年的沙士，再到新冠疫情，一直都擔任醫院管理層的工作。他憶述如果有時光機，望可以做臨床醫生獲得更多人生經歷，從而學會醫學的意義，再由醫人去醫整個制度。

陸志聰畢業後擔任臨床醫生4年，然後開始投入醫院行政管理工作，他笑言自己人生只打過一份工，但亦對此感到可惜，又坦言人生經驗未足夠，想去接觸及幫助更多病患。任職醫生及處理行政工作，他認為最大的分別在於前者醫人，短期內可獲得滿足感；後者則在醫制度，並非即日可見成效，當中的不穩定性，需要不斷鼓勵自己不能放棄。

對於任內先後經歷沙士及新冠疫情，陸形容現時正經歷馬拉松，要凝聚同事的士氣，加強溝通屬重要一環，加上公營醫療體系人手不足，他認為與硬件配套老化有關，窒礙醫療團體發展，未來需要更現代化去思考。

面對即將退休，陸形容是嶄新的體驗，亦寄語後輩醫護「就算失望，不能絕望」，保留初心，因為從醫是一個幸福的行業，每日都幫到很多人。

東區醫院前副行政總監蘇潔瑩將接替陸的職位，明年1月3日履新。期間該職位由策略及發展總監李夏茵借調代理，任期由本年7月1日至明年1月2日。