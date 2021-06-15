港府防治塞責　大鼠戊肝流感新冠恐同時爆發

本報過去多次揭發本港多區出現鼠患，包括黃大仙大成街街市上演「鼠群噬豬殼」的駭人場面等，並警告港府若不改善，港人或會因而感染各類傳染疾病，甚或是目前沒有針對性藥物的大鼠戊型肝炎。言猶在耳，有專家昨日更指新冠肺炎亦可能經由老鼠傳播至人類，港府若繼續在滅鼠一事上「懶懶閒」，數月後冬季來臨，港人恐要面對新冠肺炎、大鼠戊肝以及冬季流感三疫夾擊，恐難回復正常生活！

港府滅鼠不力，香港儼如「老鼠樂園」。本報去年8月曾接連揭出，觀塘秀茂坪街市及黃大仙大成街街市上演「老鼠派對」，有多隻老鼠在清晨時分圍攏在肉檔外的豬殼「歎早餐」，畫面惡心，顧客有機會無辜買下「二手豬肉」。及至今年1月，本報頭版報道新入伙的東涌裕泰苑出現鼠患，大廈地下的露天垃圾收集站內有多個垃圾桶未關好蓋，淪為蟲鼠「糧倉」，惹來肥鼠公然覓食，不但嚇煞居民，亦可能引致衞生及健康問題。

翻查資料，本港至今已錄得15宗人類感染大鼠戊肝個案，單是去年已有7宗，雖然該症經人傳人感染機會微，但會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，亦會經潛伏患者的排泄物傳播，一旦有老鼠「躝過」食物及罐裝汽水罐面，或遺便溺在罐面，不知道內情的市民隨時「中招」，感染大鼠戊肝。

另外，老鼠的排泄物或身上的鼠蝨，可傳播多種細菌及病毒，包括漢坦病毒及沙門氏菌等，可誘發多種併發症並損害器官功能，其中漢坦病毒可引起腎炎及肝炎，嚴重或會致命。