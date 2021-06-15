東方日報A1：滅鼠無功　播疫疑兇

本港一名17歲少女月初確診感染新冠變種病毒，連同其母親和胞姊相繼染疫，成為首宗本地無源頭感染變種病毒的家庭群組，但逾百名密切接觸者中仍未見有其他人確診，少女感染源頭至今仍然成謎！政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨指出其中一個可能性是經大鼠感染，香港居住環境狹窄，鼠患問題並不罕見，從實驗中曾證實N501Y變種病毒會傳染大鼠，但強調人傳人機會最大。有議員批評，港府滅鼠工作永遠追落後，既然傳染病專家預告大鼠隨時成為新冠病毒傳播途徑，港府便不能坐以待斃，若因鼠患導致疫情再度爆發，所有防疫措施均會前功盡廢。

袁國勇昨日巡查患者曾到訪過的旺角寵物店Little Boss、屯門德榮工業大廈的補習社，以及其居住的天水圍天盛苑盛譽閣，及後闡明會循3方向調查患者感染源頭，包括人傳人、動物傳人及物件傳人。在人傳人的調查方面，由於目前未有其他人確診，建議在檢疫21日內進行血清測試，看是否已有人受感染但傳播力低，從而根據進一步的密切接觸史找出源頭。

第二是動物傳人，患者在寵物店Little Boss買了龍貓回家後，有除下口罩跟龍貓玩，因此專家到寵物店取了50多個環境樣本，但認為屬感染源頭的可能性低，該隻龍貓來自荷蘭，漁護署已反覆為這隻龍貓進行測試，暫時無發現牠帶有新冠病毒。本報記者曾到該寵物店，相關職員指專家團隊前來進行環境採樣，相信是因為找不到少女的感染源頭，強調店舖同事已完成檢測，動物亦有隔離，防疫措施得到專家的正面評價。漁護署回覆指，相關龍貓現正於新界南動物管理中心接受檢疫和獸醫學監察，所有哺乳類寵物呈非確診後均會交還主人。

袁指出，另一可能性是經大鼠感染，由於大鼠在港出沒嚴重，N501Y變種病毒經實驗證實可傳染大鼠，故有需要在感染環境附近捕捉大鼠進行化驗，並建議當局需要考慮滅鼠等清潔工作，但少女曾到訪地方的鼠患不嚴重，例如工廈後樓梯或廁所等環境衞生，不似有鼠患問題，需檢視所有環境樣本才能作出結論。港大團隊曾先後檢驗過本港69隻大鼠，都無發現帶有新冠病毒。至於第三途徑是物件傳人，患者可能經冷凍食物或貨物受感染，當局亦已在患者家居的冷凍食物取樣，也會在天水圍的食物供應地點收集食物樣本檢測。

袁國勇說，從病毒CT值高低分析，17歲少女是先受感染，因女生最初的CT值很低，其後快速上升，而其媽媽的感染情況則相反，初期的CT值已經相當高，之後一度回落再上升，顯示媽媽比女兒較遲受感染。本港出現變種病毒個案中，逾70%人沒有病徵，增加追查源頭難度，不排除本港仍有N501Y隱形傳播鏈，呼籲市民接種疫苗。

議員柯創盛批評，港府在滅鼠工作上有心無力，即使動用大量資源，效果遠遠不及其他國家好，應深切反思如何做到更好，而且鼠患問題會在「不同層面上燃起不同火頭」，故必須嚴正正視，倘若鼠患引致疫情再度爆發，只會讓現時大家防疫的努力前功盡廢。

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