減醣電飯煲減醣表現參差　平均碳水化合物含量僅少4％

市民愈來愈注重健康飲食，減醣電飯煲近年因而成為人氣家電，聲稱煮熟的米飯的醣分較傳統電飯煲低，有助控制食用者的血糖及體重。消費者委員會測試市面上11款減醣電飯煲，以每100克米飯計，發現煮出來的減醣飯的平均碳水化合物含量，只較傳統電飯煲煮正常米飯的少約4%。消委會強調，減醣電飯煲的減醣表現參差，部分甚至沒有明顯效果，故不建議消費者，特別是糖尿病患者單靠該類產品來控制病情。

消委會測試11款減醣電飯煲樣本，4款為磁應減醣電飯煲、7款微型電腦減醣電飯煲，售價由 738至2,388港元。其中2款只具備「減醣模式」，其餘9款則兼備「減醣」和「正常」蒸煮模式。測試項目包括量度以正常及減醣模式煮出來的米飯中的碳水化合物含量，以評估樣本的減醣功效，亦測試各樣本效能表現 ，包括加熱效率、省電程度和煮飯表現等，以及整體使用方便程度。

9款備有「正常模式」及「減醣模式」減醣電飯煲，經測試發現，以每100克米飯計，以「正常模式」煮出來的米飯的平均碳水化合物含量為36.6克，而使用「減醣模式」煮出來的減醣飯，平均碳水化合物含量則為32.2克，減幅為12%。9款中有5款的減醣飯的碳水化合物含量減少較為明顯，減幅由10.1%至45.3%不等、3款減幅則低於1成，當中1款減幅更只有0.6%，與正常米飯的碳水化合物含量分別不大、1款更較正常米飯的高出1.7%。

測試又以沒有減醣模式的傳統電飯煲煮正常飯的碳水化合物含量為基準，與11款樣本的減醣飯的差異，以每100克米飯計，6款樣本的減醣飯的平均碳水化合物含量比傳統電飯煲煮出來的米飯高，只有2款的減醣飯相對較低。而綜合衞生署、醫學會和營養師協會等多方意見，消費者選購減醣電飯煲前宜三思。