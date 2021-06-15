止汗劑成效參差　4款樣本減汗量未如理想

香港的夏季炎熱，為免大量出汗，不少人會使用止汗香體產品，期望止汗或減輕氣味。消費者委員會測試11款止汗劑及體香劑，結果顯示整體樣本的除味表現理想，但止汗表現卻甚為參差。9款止汗劑樣本，有4款的減汗量未如理想，只評得1分至2分。

消委會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試11款止汗劑及體香劑，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑，以及2款普通噴霧裝體香劑，售價約20.9港元至99.9港元。測試涵蓋止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、產品包裝環保表現，並檢視了各樣本的標籤資料。

止汗劑一般含鋁或鋯化合物，有助堵塞汗腺，達到暫時抑制出汗的效果。測試先量度20名女士使用各樣本3次後運動15分鐘的汗量，然後對比沒有使用樣本時所得的汗量。9款止汗劑樣本的止汗效能參差，4款止汗劑的減汗量未如理想，只評得1分至2分，其中售價25.9港元的「多芬Dove」Original，其聲稱容量為40毫升，只獲評分為1分。

其餘5款止汗劑則獲3分至5分，其中「多芬Dove」Original，售價29.9港元及容量為150毫升則評分為5分，即止汗效能較高。2款體香劑樣本因用途並非止汗，所以其成分不含鋁化合物，抑制汗液分泌的功能相對較弱，分別只有2分及1分，其中售價99.9港元「施巴Sebamed」香體噴霧清新Deodorant Spray Fresh亦評為1分。

止汗及香體產品大多都聲稱可以除味。除味效能測試由3名氣味專家評審使用樣本24小時後放於試驗人員腋下4小時的吸墊，對比沒有使用樣本並置於試驗人員腋下4小時的吸墊，兩者的嗅覺╱氣味濃度。測試發現全部樣本的除味效能不俗，於該項目獲4分至5分。其中售價31.9港元的「多芬Dove」Invisible Dry；售價為33.9港元的「Adidas」Control, Cool & Care Antiperspirant及售價29.9港元「多芬Dove」Original亦評為5分。