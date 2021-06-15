集運計算各不同　貨物運費相差近倍　最長22天才到府

網購近年成為新常態，不少是於海外網站選購心儀產品，轉運及集運服務公司(轉運公司)因而應運而生，既可解決賣家「貨不到港」的問題，亦標榜可減低運費。消費者委員會進行實測網購，經12間轉運及集運公司將購得的貨品從日本轉運至本港，發現由於轉運公司計算重量的方式不同，令運費最多可相差接近1倍。消委會提醒，選用轉運服務時應先了解及比較各轉運公司的收費詳情。

消委會以一般消費者的身份實測，從日本網站選購3類商品，分別為易碎品、較輕但體積較大的商品，及較長的商品，透過12間轉運公司把日本貨物轉運至香港，以比較不同轉運公司的收費及服務表現。以是次實測地區日本為例，8間以磅為收費單位的公司，收費由每磅22至38港元不等，相差逾70%；3間以0.5公斤為單位，每單位收費則由25至30港元，即每磅約23至27港元，相差20%；1間以每公斤48港元計，即每磅約22港元。

而實測結果發現，最終運費會大受不同方式計算貨件重量影響，當中以「實際重量」較以「體積重量」划算，實測中有7間公司按貨件的實際重量收費，轉運3件包裹的總收費由176至254港元不等，平均收費為201港元；餘下5間公司則按體積重量收費由264至528港元不等，平均收費為395港元。2種不同計算方法最終相差近1倍。

轉運公司大多提供合併貨件服務，以方便消費者及可節省運費。是次實測中，經5間有提供合併服務的公司合併貨件運送後，可節省1磅或0.5公斤的運費，惟消委會提醒，應留意會否加收服務費，或需自行承擔重新包裝後的貨件於運送途中損毀風險。

另外，收取貨件方面，是次實測購得的3件貨品最快於5天後可供一併取貨，最長則需要22天，相差達17天。當取貨時若選擇到自提點取貨，便要留意取貨期限，大部分公司的取貨期限由最短2個工作天至最長14個工作天，逾期取貨會按每張訂單或每件貨件收取每天的存倉費，而普遍會於30天後將貨件當作棄件處理。

消委會提醒，若選用轉運或集運服務時，應了解清楚轉運公司計算貨件收費重量的方法，是否設最低消費及手續費等；選購前應留意拒絕承運的貨件清單，以免因發現無法付運，招致金錢損失；付款前要留意轉運公司的收費重量是否準確，若有懷疑，應盡快查證。