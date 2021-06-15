「宅度假」貨不對辦　近3000元全海景房變半樓景

「宅度假」(Staycation)因疫情關係而興起，市民不能外遊，改為留在本地酒店享受悠長假期。消委會接獲市民投訴，指有酒店提供的房間貨不對辦，在官網預訂高級海景頂層套房，但實際套房的景觀卻被高樓大廈遮擋了部分海景，並提醒由於「宅度假」的宣傳容易花多眼亂，消費者切勿只着眼於價錢或優惠便倉卒預訂。

消委會去年首次有關於Staycation投訴，並錄得全年16宗個案，而今年1月至5月期間則有10宗投訴。消費委引述其中一個案，投訴人陳小姐為慶祝紀念日，特意預訂A酒店最貴的高級海景頂層套房，在網站預訂時已再三細看套房資料及圖片，並支付了2,838港元，及後收到酒店的確認文件，當中亦印有一致的全海景景觀圖片，但入住後卻發現套房客廳的景觀被兩棟大廈遮擋了部分海景，而內房玻璃窗則望向商業大廈天台。投訴人向該酒店獲回覆，指其入住的房間屬4間高級海景頂層套房之一，而官網顯示全海景套房已有客人入住，故未能安排換房，事件經消委會調停後，A酒店已向投訴人退回一半訂房費用。

另一宗投訴，有B酒店標榜歡迎主人帶同寵物入住，投訴人張太太以1,299港元預訂其住宿套餐，打算與愛貓入住，但入住當天職員則表示只接待寵物犬。投訴人因此不滿並經多番理論後才能辦理入住手續，但翌日退房時發現帳單上有一筆500港元的雜費，職員解釋是因發現貓隻入住而須收取的清潔費，並重申網站訂房頁面已說明只接待寵物犬，惟投訴人仍攜同貓隻入住酒店房，故向投訴人加收500港元額外費用。消委會轉達有關回覆後，建議投訴人考慮諮詢獨立法律意見，再決定會否採取進一步行動。

此外，李先生欲安排假日度假，使用一所C旅行網站的手機應用程式瀏覽酒店優惠，預訂一個標題為「高層海景住宿╱悠閒住宿優惠送HK$1,400餐飲優惠」的套餐，但當辦理入住手續時，職員卻指他所選的高層海景住宿方案不設1,400港元餐飲優惠，只有悠閒住宿方案才享有餐飲優惠，李先生其後細閱訂單，發現訂單上沒有列出包含餐飲優惠，他再翻看旅行網站資料，無論是商品標題或是付款後收到的訂單商品名稱均寫上「高層海景住宿╱悠閒住宿優惠送HK$1,400餐飲優惠」。

他認為單憑以上字眼，一般消費者都會認為兩種住宿方案皆包含餐飲優惠。李先生認為旅行網站將兩種不同的住宿方案放在同一標題，非常容易令人混淆，他表示無意追討損失，但要求消委會代為反映不滿。