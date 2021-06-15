《壹週刊》認違法取張栢芝幼子出生資料　3被告共罰12萬元

女藝人張栢芝第3名兒子於2018年出生後，《壹週刊》涉嫌違法取得他的出世紙資料，壹傳媒、該雜誌的出版人Element 5 Digital Limited和一名編輯，分別被票控「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，案件今早(15日)在西九龍法院再訊。3名被告均認罪，被判各罰款4萬港元，即合共12萬港元。至於同案中被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」的《壹週刊》記者，則獲准以2,000港元，簽保守行為12個月，控罪撤銷。

4名被告當中，壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、《壹週刊》編輯麥景慶等3名被告，被控於或約於2019年1月28日，披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據《生死登記條例》，備存一名兒童的出生登記紀錄記項的核正副本內所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益，不論是為了他們或另一人受惠而獲取。

《壹週刊》記者鄭靜則被控於或約於2019年1月28日，在香港協助及教唆壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited及麥景慶，披露一名資料當事人的個人資料，即一份根據《生死登記條例》，備存一名兒童的出生登記紀錄記項的核正副本內所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，並意圖獲取金錢得益或其他財產得益，不論是為了他們或另一人受惠而獲取。

案情指，《壹週刊》於2019年1月28日在網文刊登文章及上載一段錄影片段，披露涉案的出生證明書，證明書上有涉案兒童的中英文名、出生日期、性別及其母親的全名。入境主任確認除了兒童母親以外，只有鄭靜曾於2019年1月5日申請該童的出生證明書副本，並且在填寫關係時報稱是朋友關係，及用作個人用途。根據《生死登記條例》，出生證明書上的資料不得用作向公眾披露，而兒童的母親從未授權任何人申請證明書副本。案發時，Element 5 Digital Limited為《壹週刊》的登記東主、印刷人及出版人，而麥景慶為《壹週刊》的註冊編輯及Element 5 Digital Limited的代表，鄭靜則為Element 5 Digital Limited僱員。被告披露涉案出生證明書上資料，其目的是為了獲取利益。

代表3名認罪被告的律師求情時指，今次是檢控部門首次引用相關條例控告報刊及編輯，形容對報社而言是個深刻教訓，對業界亦產生警惕作用。律師指本案案情相較同類案件不算最嚴重。關於編輯麥景慶，辯方透露他現年47歲，犯案是因為對法例敏感度不足，承認屬一時疏忽，事後已發通告叮囑員工，不能刊登涉及私隱的文件，又形容案件是其事業生涯的污點。律師續指，《壹週刊》網站將刊登道歉聲明，公開向事主道歉。

裁判官在判刑時則指出，兒童出生不應被隨意披露，雖然藝人生活點滴，或會引起公眾好奇心，但凡事都需要取平衡，傳媒有責任報道事實，亦需尊重別人私隱，公眾人物也不例外。考慮到各被告初犯及認罪，故以罰款方式處理。