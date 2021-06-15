青少年涉毒案被捕人數按年飆60%　警方禁毒月傳抗毒訊息

警方今(15日)總結今年首5個月本港整體毒品情況，相關案件宗數多達1,415宗，較去年同期大升近75%，涉案被捕的青少年亦多達278人，較按年升近60%，所檢獲的毒品更以倍數式上升。為讓家長及青少年了解吸毒的禍害，提高青少年的禁毒意識，毒品調查科於今年6月「禁毒月」舉辦一連串的宣傳活動，包括讓禁毒推廣車到各區宣傳、在社交網站直播禁毒講座、連續4周發布禁毒微影片等。

對於涉及毒品案件而被捕的年輕人明顯上升，毒品調查科署理總警司吳頴詩形容，情況令人擔憂。她指出，被捕人士中，10至20歲的青少年有278人，較去年同期升60%，當中75名為學生；10至15歲有44人，16至20歲有234人。

吳續稱，本港5個月的嚴重毒品案件達到628宗，較去年同期升68%；輕微毒品案件佔787宗，按年升81%。所有案件中，涉及大麻的佔28.3%，涉冰毒的佔近20%。吳亦指，警方在同期檢獲的毒品亦有上升趨勢，包括檢獲了887公斤可卡因，是去年同期檢獲量的68.2倍，又檢獲867公斤俗稱K仔的氯胺酮，為去年同期檢獲量的51.6倍。她解釋，毒品檢獲量大升，主因是警方今年破獲了多宗破紀錄的毒品案件。

為加強宣傳，吳表示，警方在6月推出多項教育宣傳活動，其中禁毒推廣車在周日(13日)至本月26日，會走訪全港各區向市民宣傳禁毒訊息，車上設有「VR新體驗」讓市民感受吸毒後不良反應，以及仿製毒品氣味體驗，提供全面的資訊及教育。而將在周三(16日)舉行的「616禁毒講座」，邀請了不同界別的嘉賓講者交流，包括毒品專家醫生、社工及律政司、禁毒處代表，向市民提供不同資訊，辨識懷疑吸毒個案的資訊，講座會在當日晚上在警方的社交平台直播。