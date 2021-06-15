攜索帶波子參與理大外圍暴動　設計師罪成

前年11月理工大學內外發生嚴重衝突，警方連日在理大附近地區拘捕多人。一名產品設計師被指身攜索帶及「波子」等物品，於紅磡混入大批示威者之中，被控暴動及管有適合作非法用途的工具兩罪。案件經審訊後，他今（15日）於區院被裁定2罪罪成，法官指控罪嚴重，把他還押至7月19日判刑，期間為他索閱其背景報告。

被告雷爍鏗（31歲），否認於2019年11月18日在紅磡漆咸道北與蕪湖街一帶參與暴動，及於蕪湖街埃索油站附近管有100條索帶及26顆玻璃彈珠。控方指警方當晚推進期間，被告逃離時跌倒被捕，並在其背包中搜出涉案物品。被告在審訊時則辯稱，他作為理大舊生打算，只打算到理大見證衝突和解的時刻，卻在以手機找路期間遇警方驅散及被捕。而背包藏有波子及索帶亦是事後才為意，波子本欲用來讓貓兒玩耍，索帶則是用來把鐵網繫緊在窗花上以保護貓兒。

法官姚勳智裁決時指，當晚眾多示威者集結且霸佔道路，又以汽油彈及磚頭擲向警方，且掘出行人道的磚頭鋪在馬路上等，及後更有逾百名示威者以傘陣聚集，並逐漸向警方防線推進。這顯然是非法集結及破壞社會安寧的行為，並構成暴動。法官又認為被告自辯時的說法牽強及不合理。被告雖稱欲見證時刻，卻帶上波子及索帶，且該些物品並非細小，質疑被告怎會完全不察覺該些物品在背包內。

法官續指，被告描述他在蕪湖街與示威者的相對位置、距離等，都與片段顯示不符，令人難以接納。從片段所見，被告顯然是在示威者之中甚或是在較前方，被告被捕時亦穿戴防禦裝備，而道路上不但有以索帶綁起的路牌作路障，亦有磚塊、波子阻礙警方推進。被告攜有涉案物品顯然是作非法用途及參與當中的暴動，因此裁定被告2罪罪成。