電影業憂新電檢指引影響創作自由　政府指前提必須守法

商務及經濟發展局上周五(11日)修訂《電影檢查條例》檢查員指引，電影業界憂慮新例勢影響創作自由。政府今早(15日)回應指，需要時間與業界溝通去釐清「紅線」，個人深信不會影響香港創意產業的表達自由，但強調在文明社會享受自由時必須守法。政府又解釋，由於本港過去一直無《港區國安法》，以往檢查員指引中並無關於國家安全的概念，但在國安法實施後成為需要考慮的角度，形容情況對電影檢查員而言並不理想，故提出今次修訂。

政府將今次修訂指引所引起的焦慮，與去年6月底國安法實施國安法所引起的焦慮作比較，指國安法落實至今接近一年，形容許多人在立法實施初期，擔心國安法會對市民施加大量限制，包括不准講說話、寫文章，以至「鬧特首」。政府表示，這些表達自由在過去12個月仍然存在，只有犯法的行為會被禁止，不論是違反國安法或其他法律，強調當局會嚴格執法及懲治有關人士。但政府同時強調，在不違反國安法的情況下，個人的自由仍然受維護，強調國安法無影響到絕大多數市民的自由。

政府又表示，雖然當局已經修訂指引，但指商經局局長邱騰華會與業界多加溝通、見面及解釋，形容政府和業界有更多互動，有望將指引變得具體化，從而減少業界的疑慮，強調要確保一國兩制在港貫徹落實，需要重新檢視每一套制度，以免有灰色地帶被別有用心的人利用，強調不能積非成是，「隻眼開、隻眼閉」，要撥亂反正、正本清源。