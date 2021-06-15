涉瞞行蹤致變種病毒擴散　印男菲女6.21再訊

首宗流入社區變種新冠病毒的印度裔男患者，涉嫌違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，以「唧牙膏」方式披露行蹤，導致病毒在香港擴散，因而被控「提供虛假或具誤導性的資料」罪。而他的菲律賓裔女伴則被控「沒有遵守要求提供所需資料」罪。案件今天（15日）在九龍城法院再訊。控方表示仍需時索取法律意見，裁判官在2名被告不反對下，將案件押後至6月21日再訊，2名被告續准保釋。

案中30歲印度裔男被告Syed Mohamed Rizvi，持有香港身份證，在杜拜當工程師。他被控於2021年4月16日，在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即於2021年4月10日至翌日期間，只到訪尖沙咀和佐敦，並無參與任何聚會。

31歲女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide則被控於2021年4月17日，在香港未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上疾病的危險的人，即新冠肺炎。據了解，2名被告是伴侶關係。男被告現准以3萬港元現金、另加人事擔保1萬港元保釋外出，女被告則准以2000港元保釋。