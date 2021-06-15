10萬名青光眼患者視力受損　中大研究中心倡AI驗眼及早治療

青光眼是本港最常見的致盲眼疾，約有25%不可逆轉的失明由此引起。中文大學醫學院眼科及視覺科學學系今日(15日)公布，獲捐贈1,500萬港元成立的「何敬誠.林健忠青光眼治療及研究中心」開幕，中心以推動診治青光眼的科研及培訓，稍後會推出先導項目探究以人工智能(AI)應用於青光眼檢測，讓眼科醫生盡早為疑似青光眼個案作評估，並為青光眼確診個案及早開展治療，減低因青光眼致盲的機會。

青光眼泛指視網膜及視神經上的神經細胞永久受損，導致視力下降和視野縮窄的眼疾，而現時本港約10萬名青光眼患者患有不同程度的視力障礙。患者初期或不會出現眼睛疼痛發紅等不適，未必能察覺視力損失。而青光眼不時被視為老人病，事實上無論幼童甚至初生嬰兒亦有機會患上，惟目前青光眼的治療只能減緩或阻止病情惡化，但是喪失的視力將無法恢復，因此為高危群組及早診斷，對預防因青光眼而導致視力損失尤其重要。

中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授陳培文指出，現時為青光眼患者斷診並不容易，患者需接受光學相干斷層掃描(OCT)、視力測試及視野圖等多種檢測。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授張艷蕾表示，OCT本來廣泛應用於青光眼診斷和治療，現時就有可能用作青光眼篩查，然而OCT圖像需要有經驗的眼科專科醫生作出分析及臨床評估，在現時眼科專家短缺下，利用OCT進行廣泛的青光眼篩查並不合乎成本效益。

張指，故今次中心團隊研發了AI科技分析OCT圖像，自動檢測多種眼疾的患病風險。團隊正與香港眼科醫院進行先導研究計劃，運用AI自動評估及計算疑似患者有青光眼的機率，從而加強青光眼的篩查和分流，協助醫生找出高危患者，令確診患者及早得到治療，減低喪失視力的機會。