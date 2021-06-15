文員中環組傘陣扔磚　認暴動等3罪7.2判刑

前年11月12日，有人網上號召中午於中環集結，不少示威者於中環畢打街一帶堵路，並引發警民衝突。一名證券行文員期間被拍到扔磚和踢磚，又以雨傘遮掩他人向石躉噴漆，當場被捕。他今天（15日）於區域法院承認暴動、在非法集結中使用蒙面物品及管有物品意圖攜毀或損壞財產3罪，被法官下令還押至7月2日判刑。

被告韓寶生（31歲）承認在2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動，使用一個口罩及管有一支噴漆。辯方求情指被告出生草根階層，年幼時因遇家暴而要入住兒童之家。被告當日的參與程度原本只屬溫和，後來受現場氣氛影響才一時衝動犯錯。他事後在還押期間已深切反省，並勇於承擔責任，希望法庭考慮被告初犯，及無人在事件受傷而輕判。辯方亦替被告呈上親友的求情信，皆讚賞被告本性善良及會為不平事發聲。

案情指當日中午，數千名示威者響應呼籲堵塞畢打街一帶的主要道路，又在畢打街近干諾道中設置路障，期間破壞交通燈及一輛雙層巴士，向巴士擋風玻璃噴漆，又於路障點火等。警方一度舉旗警告示威者離去，後因人數不足而登車暫時撤退，示威者遂追前向警車擲磚塊。示威者及後破壞干諾道中的兩間餐廳，又大叫口號等。

被告被傳媒片段拍到頭戴鴨舌帽及口罩，手持一把兩傘與示威者一同聚集及堵塞道路，兩度在車道上踢磚，及兩度把磚扔向干諾道中的行車隧道，又敲打擺放在石躉上的磚塊，和以雨傘遮掩他人。警方其後返回現場驅散，被告就聯同他人以傘陣與警方對峙，及後逃跑。被告在置地廣場外被截停拘捕，當時他戴着藍色口罩，警方並從其背包搜到一罐噴漆。