司法學院指年輕非輕判理由　嚴重案件須裁阻嚇性懲罰

反對修訂《逃犯條例》爆發至今2年，截至今年4月，警方已拘捕10,260人，約39%、即4,008人為學生，其中25%、即2,608人已被檢控，惟即使面對同一性質罪行，各被告的判刑卻出現差異。據知，司法機構轄下的司法學院，最近為裁判法院的裁判官舉行的「量刑工作坊」，題目是「年輕罪犯的量刑」，提醒各裁判官在幫助少年人更生合乎社會的整體利益，但不代表年輕這個因素可凌駕於其他判刑原則。在嚴重的案件中，法庭要基於保障公眾利益而須懲罰和阻嚇。

消息指，該「量刑工作坊」主要針對少年犯涉及的縱火、非法集結、襲警、在公眾地方管有攻擊性武器及刑事毀壞等罪行的判刑指引，向所有司法人員發出書面的摘要，重申法庭要保持中立，為了政治、社會或其他理念而犯法並不是減刑因素。

工作坊又就公民抗命、言論自由和集會自由是否屬減刑因素作出討論，書面文件指出，公民抗命所採取的行動必須是和平非暴力，抗命者亦要預期會接受懲罰，涉及暴力的情況根本不再是公民抗命。所有涉及暴力的非法集結都應判處監禁。

該文件中又舉出律政司成功向上訴庭覆核的涉及縱火罪的少年犯個案，其中一宗的15歲少年向馬路投擲3枚汽油彈，被判感化18個月。雖然《少年犯條例》規定，盡量不可把少年人判處監禁，但法庭在判決時必須考慮到保護公眾、懲罰、社會譴責和阻嚇這幾個判刑目的，上訴庭最終改判他入勞教中心。

此外，司法學院援引上訴庭就襲警及非法集結最新的判刑指引，指襲警是嚴重罪行，一般是要強調阻嚇性和判處即時監禁，如時任議員區諾軒以揚聲器向警務人員講話及敲打警方盾牌，被裁定兩項襲警罪成，原被判社會服務令140小時，上訴庭後裁定原審裁判官判刑原則有錯，改判入獄9周。

根據終審法院在律政司司長訴黃之鋒案中強調，本港發生的動亂和大規模公眾事件有所增加，法院為涉及暴力的大規模非法集結期間犯下的罪行判刑時，必須強調阻嚇和懲罰2個因素，這原則也適用於在這類情況下發生的襲警罪。