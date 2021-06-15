女童學校外遭淋油案　3被告今提堂　8.3再訊

一名小學女生於去年10月在學校門外遭人淋潑橙色漆油，警方事後拘捕3名懷疑涉案男子，控告他們普通襲擊罪、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪，案件今天（15日）在區域法院提訊。法官把案件押後至8月3日再提訊，以等候其中1名被告申請法律援助，以及讓另外2名被告的律師給予法律意見和索取文件，期間各被告准繼續保釋。

3名被告依次為27歲的倉務員李培耀、31歲無業漢張富傑及45歲無業漢陳效智。他們被控於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童Ｘ。李培耀另被控於2020年9月30日，在火炭禾寮坑一村屋外，意圖使一名鍾姓人士身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致該鍾姓人士身體受嚴重傷害；以及於同日同地襲擊另一名同是姓鍾的人士。據悉，兩名鍾姓事主均是Ｘ的家人。

張富傑今天沒有律師代表，他在庭上透露早前申請法律援助被拒，現在正重新申請，他表示如果再被拒會自行聘請律師。

李培耀、陳效智今天有私人律師代表，他們申請更改保釋條件獲批。李培耀獲准減少報到次數，由每周到警署報到3次改為2次；至於陳效智的禁足令則由不准進入沙田區改為不准進入大圍及火炭區。