政府決定公務員今年凍薪　疫下連續兩年無人工加

公務員疫下又無人工加！公務員事務局今日(15日)公布，行政長官會同行政會議決定在今年至明年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，生效日期追溯至今年4月1日。政府已將有關決定通知4個中央評議會的職方代表及4個主要跨部門公務員工會的代表，並將於6月21日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報。

根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為0.48%，中層薪金級別及高層薪金級別分別為0.49%和-1.00%。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%。

翻查紀錄，公務員在過去18年曾4度凍薪，包括2003年、2006年、2009年及2020年。2002年時，由於經濟低迷及財赤嚴重，政府提出透過立法減薪，遭公務員團體反對及控告政府違反《基本法》。

至2003年，沙士仍未在港爆發，但立法會當年2月已通過「0-3-3」減薪方案，即在2003年凍薪，其後在2004年1月1日和2005年1月1日分兩次各減薪3%，當時多個政黨及工會接受方案，但有公務員提出法律挑戰，但最終被終審法院判敗訴。