司法學院辦工作坊　列舉2刑毀案原審犯錯　無看畢案發片段

司法學院向裁判官舉行的「量刑工作坊」中，將上訴庭處理的2宗刑事毀壞案列出，表明下級法院犯了錯誤，無查看所有涉案的錄影片段，誤以為被告沒有預謀，而是被現場氣氛挑動至無法控制情緒而犯案，強調法庭在判刑前應堅持查看所有錄影片段，釐清和掌握與案有關的一切情況。

據學院提供書面資料，讓裁判官了解上級法院的最新判刑指引，包括2宗刑事毀壞案。其中一宗案件，案發時16歲少年和另2名男子衝入一飲品店大肆破壞。這種行為是對不同立場的人肆意攻擊，同時帶有仇視、霸凌、恫嚇和滅聲等特徵和效果，該少年在判刑當天還差1日便足17歲，原審裁判官不應把他形容為「非常年輕」、簡單地帶過案情，然後就強調讓「青少年罪犯」改過自新判社會服務令。上訴庭認為鑑於罪行的嚴重性，改判入更生中心。

另一宗案發時18歲青年與同黨破壞議員何君堯的辦事處，在辦事處外噴漆貼標語，又敲打辦事處的玻璃外牆致整幅塌下。上訴庭提到此類「裝修」事件是加重案件嚴重性的重要因素，這種行為會造成惡性循環，令不同立場的人互相攻擊，令社會變得無法無天。