團體西九法院外請願　斥黎智英勾結外國反中亂港須嚴懲

壹傳媒黎智英官司纏身，現正在赤柱監獄服刑，他被控違反《港區國安法》的案件今午(15日)在西九龍法院再訊。有團體到法院外請願，怒轟黎是過去兩年來黑暴運動的背後推手，長年積極勾結外國勢力，干預香港事務及進行反中亂港行為。他們不單要求公司註冊處剔除壹傳媒公司註冊，同時促法庭嚴懲黎智英。

「蘋果假新聞及毒新聞監察組」成員表示，壹傳媒多年藉營運傳媒及印刷業務，操控輿論從事反中亂港的非法目的，並以不同手段煽動市民反政府情緒，及鼓吹市民參與反政府活動。

該名成員又指《蘋果日報》經常發放虛假資訊，別有用心的政客以此抹黑政府，煽動仇恨。而《蘋果日報》在《港區國安法》實施後，仍呼籲市民聯署支持違法民主派「35+」初選，並不斷發放鼓吹以美國為首的西方國家，制裁中央及港府的言論，危害公眾及國家利益。

另有數名市民亦到西九法院外請願，指黎智英為「漢奸、人渣」，又舉起寫上「黎智英罪魁禍首，協助罪犯李宇軒離港，勾結外國勢力危害國家安全」的橫額。有到場抗議的市民批評黎智英煽動學生、暴徒，破壞公物，打擊經濟、影響民生，支持警方嚴正執法。他指黎「血債纍纍」，所涉及的案件陸續在法庭審訊，終將受法律制裁。