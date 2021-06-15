奧雅納屢捲工程醜聞　今獲批2.2億元明日大嶼人工島研究顧問合約

政府掏空庫房強推「明日大嶼」猶如倒錢落海，土木工程拓展署今日(15日)再批出一份價值約為2.2億港元的中部水域人工島研究的顧問合約予奧雅納工程顧問，合約主要包括為鄰近交椅洲約1,000公頃的人工島進行詳細的規劃及工程研究，及連接人工島的優先道路和優先鐵路進行技術可行性研究。研究將於明日(16日)展開，預計於42個月內，即約3年半後完成。

惟東網記者翻查資料，奧雅納過往為部分工務工程擔任顧問時傳出醜聞，包括高鐵於2018年試營運時有列車在車廠出軌，港鐵事後調查指奧雅納低估了列車駛入車廠維修軌道時所產力的橫向壓力，導致承托軌道的工字鐵變形，引發列車出軌。

事實上，奧雅納本身已擔任多項本港基建工程的顧問，項目包括港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段、深圳灣公路大橋等，但卻不時傳出醜聞。當中較受矚目是奧雅納於2016年因涉嫌盜用政府數據為發展商私樓項目作規劃申請，被發展局處以「停賽」，禁止入標顧問合約3個月。此外，高鐵於2018年試營運時出現列車出軌，疑為涉及設計路軌的奧雅納「計錯數」所致。前年深圳灣公路大橋出現鋼纜折斷，同年港珠澳大橋被揭有近3成工程記錄缺失，奧雅納亦牽涉其中。