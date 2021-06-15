鄭若驊評分續墊司底　學者批力有不逮應盡早下台

上任以來醜聞纏身、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊民望繼續「墊司底」。有機構今日(15日)公布特首及司長民望，發現鄭若驊的民望再度下跌，評分只得24.2分，在3名司長當中評分最低。

民意研究所於本月7日至10日訪問1,008名市民，發現鄭若驊的評分下跌0.9分至24.2分，為今年4月以來的新低。至於鄭的支持率及反對率是14%及61%。總括而言，鄭若驊的支持率淨值下跌3個百分點至負47個百分點，在3名司長中「墊司底」。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，認為現今疑觸犯《港區國安法》的人士始終未被定罪，而在反對修訂《逃犯條例》風波中仍有大量被捕人士未獲檢控，批評檢控工作緩慢、「等到頸都長」，以致未能起阻嚇作用。他又提及鄭若驊在上周公布計劃讓在律政司工作的律政人員有資格申請為資深大律師，陳認為事件正正反映鄭未能妥善管理下屬，令人手不斷流失，同時亦無法增聘人手，只好希望透過「升職」利誘。陳認為律政司司長一職任重道遠，但鄭若驊力有不逮，即使她餘下任期只有約1年，但每做多一個月，對香港均帶來很大影響，直言鄭「唔適合再霸住呢個位」，促請她盡早下台。

此外，根據民調數據，特首林鄭月娥的評分下跌0.5分至30.3分，是今年3月以來的新低，另有43%的受訪者給予她0分。至於她的支持率及反對率分別是16%及70%，其支持率淨值則為負53個百分點。至於5項核心社會指標的評分，由高至低是「繁榮」、「安定」、「自由」、「法治」和「民主」，得分分別為4.83、4.80、4.77、4.39和3.82分。5項指標均錄得上升，惟以10分為滿分計算，仍是不合格。