促疫後復甦　曾國衞指政府重視「十四五」規劃

立法會工商事務委員會今午(15日)召開會議，討論有關國家「十四五」規劃。政制及內地事務局局長曾國衞強調，特區政府非常重視「十四五」規劃，指對本港在疫情後迅速恢復極為重要，又表示特區政府一直與不同省市有成熟合作機制，爭取最快今年下半年透過面對面溝通，以加強兩地經商合作。有議員形容若香港「錯過呢班車」，很可能被內地其他城市拋離，關注政府在統籌相關發展的情況；而商界議員則重視跨境金融發展，包括數字人民幣及「跨境理財通」等。

曾國衞開場發言時提到，「十四五」規劃下香港有3個主要定位，包括《港區國安法》實施後，本港社會已回復正常運作，包括在5月通過涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》等，有利香港做好良政善治；不單繼續要提升香港作為國際金融、航運及貿易中心等地位，並首次提出支持本港在4個新興領域的發展，包括建設國際創新中心及發展中外文化交流中心等；以及支持香港更好融入國家發展大局，包括「互聯互通」及港深河套區等。

議員劉國勳表示，香港要把握機會重點發展經濟及民生，認為若香港「錯過呢班車」，將很可能被內地其他城市拋離。他表示，港深河套區是本港未來其中一個發展重點，但現有法規對其發展並不理想，並無善用到新界北一大片土地；又重提自己早前曾提出要發展新界北口岸經濟，認為新界北將成為本港第二個中心，關注當局會否成立高層次委員會負責統籌。曾國衞表示，特區政府已僱用前規劃署署長凌嘉勤擔任深港合作規劃顧問，為期六個月；創新及科技局局長薛永恒表示，特首有親自協調各個政策局進行有關河套區的工作，亦有與一河之隔的深圳充分協調。

金融界議員陳振英關注數碼金融運用，例如數碼港幣及數字人民幣結合使用的藍圖，又問及綠色債券和「跨境理財通」的情況。金融服務界議員張華峰則表示，綠色債券和「跨境理財通」只限銀行參與，關注日後會否涵蓋至證券行等。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，金管局正與人民銀行討論數字人民幣的情況，務求跨境消費做到安全、便捷及創新；至於「跨境理財通」，內地方面5月初已發布實施細則，本港會爭取盡快落實，初期會透過銀行體系，以確保風險可控、保障消費者的前提下進行，但會按推出後的實際情況，不時考慮優化有關安排。