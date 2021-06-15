唐英傑不服6.23審訊無陪審團　上訴庭6.22判

首宗涉嫌違反《港區國安法》的案件，23歲被告唐英傑被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致身體受嚴重傷害罪。案件已排期於下周三（23日）在高院原訟庭開審。唐早前申請司法覆核，要求撤銷律政司司長指示其案件不設陪審團、改由3名國安法指定法官審理的決定。但其申請被原訟庭的國安法指定法官李運騰駁回。唐今日（15日）向上訴庭申請推翻原訟庭之判決，3名法官在聽取與訟雙方陳詞後，決定押後至下周二（22日）、即案件開審前一天頒布書面裁決。

本案上訴人為唐英傑，答辯人為律政司司長。上訴人一方今陳詞表示，陪審團制度涉及上訴人是否享有公平審訊的權利，因此法庭應著重考慮上訴人的利益。上訴人堅持，法庭有權對律政司司長發出的證書、即指示案件不設陪審團之決定作出審視。

律政司一方則指，申請人並非嘗試挑戰《港區國安法》第46條的合憲性，審訊不設陪審團的做法，僅屬律政司的檢控決定。由於《基本法》第63條賦予律政司權力，其主管的刑事檢察工作不受任何干涉，因此上訴人提出的觀點不存有爭拗的空間，亦非司法覆核的範疇。律政司代表續指，《港區國安法》條文具有凌駕性，而且條文對於原有陪審團制度，並無造成重大改變。基於上述原因，律政司認為今次上訴應予駁回。