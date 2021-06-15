沙田大涌橋路嚴重交通意外頻生　政黨組織促停用孭仔燈

沙田大涌橋路10日內發生兩宗嚴重交通意外，其中小巴及私家車相撞意外中，更導致1死7傷。多個政黨及組織引述政府數字，指大涌橋路介乎獅子山隧道公路與石門交匯處，2014至2019年9月期間發生過253宗交通意外，共造成3死、40人重傷及396人輕傷，質疑該處交通設計出現問題。政黨及組織要求政府全面檢討該處交通指示設計，包括考慮取消或遷移現時十字路口俗稱「孭仔燈」的附屬燈號，並加強對的士、巴士及小巴等司機培訓等。

公民力量成民今(15日)到大涌橋路附近，為周日(13日)小巴意外的死傷者默哀。成員李梓敬指出，該路是沙田區主要行車道路之一，當中有數個大型十字路民，該路大部分交通意外錄政車輛橫過十字路民時發生，不少與司機看錯燈號、衝燈、入錯線而要強行轉線有關，建議在各個十實路口增設紅燈機及快相機，令駕駛者更注意，亦建議遯參考內地及外國加入倒數計時交通燈號的做法。

民建聯沙田團隊亦指出，該黨過去多次促請運輸署撤換「孭仔燈」及增加轉分隔線，惟署方未有正視問題，更認為「孭仔燈」安全可靠。該黨指許多駕駛者曾反映「孭仔燈」交通指示燈容星令人混淆，過去已有不少司機因不熟悉該處交通設計而看錯燈號，令人質疑該處交通設計出現問題。該黨又稱留意到現時駕照制度有漏洞，認為「P牌」司機仍缺乏路面知識及經驗，促署方作出研究及檢討。