今年第1季居民總收入7221億　較去年同期升7.5%

政府統計處今（15日）發表2021年第1季的香港本地居民總收入及對外初次收入流量的統計數字。根據2021年第1季的初步統計數字，以當時市價計算的香港本地居民總收入較上年同期上升7.5%至7,221億港元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,006億港元，按年升幅為6.8%。2021年第1季的本地居民總收入較本地生產總值多出215億港元，相當於該季本地生產總值的3.1%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，2021年第1季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升9.0%，而本地生產總值在同季的實質增長為7.9%。

2021年第1季的香港初次收入總流入較上年同期下跌2.8%至3,363億港元，相當於該季本地生產總值的48.0%。與此同時，2021年第1季的初次收入總流出較上年同期下跌4.6%至3,148億港元，相當於該季本地生產總值的44.9%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升4.7%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得9.5%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升2.1%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益下跌8.1%，主要是由於非本地投資者獲取的本地債務證券的利息收益減少。

按國家／地區分析，在2021年第1季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的46.4%。其次是英屬維爾京群島，佔21.6%。在初次收入總流出方面，英屬維爾京群島及中國內地在2021年第1季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的28.0%及26.0%。