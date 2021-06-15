大坑西新邨分2地盤重建　提供3300單位　最快2026年預售

拖拉多年的大坑西新邨重建計劃，市區重建局今(15日)終公布最新發展，擬將該邨分為兩個地盤重建，分別擬建6座樓宇提供2,000個首置住宅單位，最快2026年預售；以及另建2座樓宇提供1,300個重置單位，安置該邨全部租戶。該局預留100億港元，在未來7年處理項目，但預計2024年後約7至8年出現「負現金流」，入不敷支。屆時或以發債等方法融資，目前不需要政府注資。該局會在下周二(22日)立法會發展事務委員會交代。

市建局行政總監韋志成表示，市建局現有兩個涉及首置單位的項目，分別是大坑西新邨的2,000個單位、煥然懿居二期約260個單位。前者預計2028年完工，目前單位設計未有定案，亦未有清場時間表；清場及賠償工作將主力由負責管理大坑西新邨的香港平民屋宇有限公司負責。後者，市建局正與地政總署商討放寬單位在落成前預售樓花期限的限制，爭取在2023年中發售，此舉較一般樓花期提前多9個月，望盡快滿足置業人士需要。

市建局主席周松崗則稱，該局為未來五年制訂歷來最龐大的業務綱領，總成本超過1,000億港元，合共提供約1.8萬個新建住宅單位。不過，此綱領當中未涵蓋油麻地及旺角重建項目，該2區的重建研究現已進入最後階段，短期內可諮詢地區。

該局於2024/25年度將有融資需要，提到去年預計今年出現赤字，他僅指目前未出財政報告，希望能避免赤字。市建局今年會聘請財務顧問，審視財政狀況。