涉藏冒牌HPV疫苗　醫務中心董事及醫生被控

海關及衞生署於前年收到線報，突擊巡查尖沙咀一間醫務中心，搜獲共154劑懷疑冒牌子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）「加衞苗9」。該中心一名女董事及一名男醫生、連同醫務中心被票控違反《商品說明條例》下的管有偽造商標貨品罪，今日（15日）起在九龍城裁判法院受審。

4名被告分別是女董事黃惠詩（36歲）、男醫生駱毅生（55歲）、加維醫務及疫苗中心有限公司及仁康綜合醫務有限公司。黃惠詩是加維的董事，駱毅生則是仁康的董事及股東。黃被控於2019年5月31日及7月12日，在加維位於尖沙咀萬事昌廣場的地址，身為加維董事並在其同意、縱容或疏忽下，使加維分別管有6盒及148盒載有美國藥廠默沙東的商標「MSD」的冒牌「加衞苗9」。駱則被控於同一日，在同一地點管有6盒偽冒「MSD」商標的「加衞苗9」；及於同年8月21日，在仁康位於旺角新世紀廣場2期的地址，管有一盒已使用、載有偽冒「MSD」商標的「加衞苗9」。

控方案情指，海關及衞生署先後於2019年5月31日及7月12日在加維的地址搜出涉案的冒牌「加衞苗9」，並搜出一些單據和信件，上面印有駱毅生及仁康的名字。海關調查後，再根據公司註冊處的資料，於同年8月21日到仁康在新世紀廣場的地址搜查，搜出一盒已使用的冒牌「加衞苗9」。涉案冒牌「加衞苗9」經化驗後，證實沒有正貨所含有的成分；而冒牌疫苗及其針筒針頭亦未能通過無菌測試。默沙東藥廠委託檢驗冒牌貨的律師行，其一名職員今被控方傳召出庭作供，指冒牌疫苗透明如清水，而正貨應是渾濁奶白色的；假貨也沒如正貨般，在針筒的蓋及泵頭位置印有大楷「BD」字樣的標誌。不過辯方律師就質疑，涉案假貨被包裝密封，醫生或診所負責人在拆開包裝替病人注射前，不會留意到疫苗商標的真偽。