教大教育畢業生起薪近3.2萬　5年間增幅達30%

根據香港教育大學2020年畢業生就業調查，有97.9%就讀教育榮譽學士的受訪者，在畢業後3個月內成功獲聘或選擇繼續進修，其平均起薪點為31,676港元，為歷年最高。教大指，過去數年新入職教師的起薪點正不斷攀升，2016至2020年間的增幅接近30%。

教大學生事務處於每年10月至12月均會進行畢業生就業調查，評估修讀全日制課程畢業生的就業情況。去年校方共訪問了634名應屆畢業生，包括480名全日制教育榮譽學士課程畢業生及154名學位教師教育文憑課程畢業生，回應率爲93.6%。

修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生方面，有94.8%獲聘或繼續進修，平均起薪點為31,419港元。根據2016年調查，PGDE畢業生有97.1%就業或繼續升學，平均起薪點為25,202港元。

此外，該調查訪問了314名就讀「教育相關學科課程」的畢業生，包括語文研究、全球及環境研究、創意藝術與文化、心理學及特殊教育，當中93%受訪畢業生成功獲聘或選擇繼續進修，平均起薪點為15,679港元。