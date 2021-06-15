政Whats噏：分享坐監經　邵家臻食物引蟑螂一網打盡

因為上年35+初選案，多名民主派因涉違《港區國安法》被還押，又成日會寫信貼文分享被還押嘅生活。因違法佔領行動案而被判囚8個月嘅前社福界議員邵家臻可以話係一早就嘗試過牢獄滋味，作為「大前輩」嘅佢今日（15日）接受網台訪問時，就大爆當年坐監天氣熱，佢會用食物引出蟑螂，再趁機一網打盡，聽落真係幾無聊。

邵家臻話天氣熱蛇蟲鼠蟻都特別多，監獄成日都可以見到蟑螂同埋老鼠。佢話曾經試過無聊無嘢做，就用威化餅碎將蟑螂引出嚟，數量之多真係嚇死人，然後再將佢哋踩死，一網打盡咁喎。

夏天除咗多昆蟲仲好熱，邵話每日工作完返到監房，都好似蒸籠咁全身都係汗，惟有坐定定，除晒衫，用記事簿「簿皮」慢慢撥涼，但亦唔可以太大力撥，以免再出汗，之後再塗上爽身粉。佢仲話有囚友會將冬青膏或者牙膏搽喺額頭同埋後頸，等到身體涼快啲，真係無奇不有啊。

邵又話當時佢通常喺運動後大約12時半被安排沖涼，但佢就好希望可以喺晚上7點返囚倉前再沖一次解解暑。不過邵依家都重獲自由有得涼冷氣，至於佢班被還押嘅前同事可能就要再諗吓方法散吓熱喇！