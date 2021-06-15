美媒指台山核電廠洩漏　保安局：已聯絡內地部委確定沒有洩漏

美媒周一（14日）報道，美國收到報告指中國廣東省台山核電廠有放射性物質外洩，過去一周正分析有關報告。保安局今(15日)表示，已聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏，對環境沒有影響，會繼續與相關內地部委保持密切溝通。

該局又表示，台山核電合營有限公司指，根據目前的連續監測環境資料，台山核電站及周邊環境指標正常。政府強調，與廣東省核應急委員會辦公室有緊密的合作和溝通，並已訂立相關通報機制，涵蓋廣東省內所有運作中的核電站發生不同級別事故及事件的情況，包括非緊急運行事件。

政府表示，現時香港有常設監測系統，天文台的輻射監測網絡由12個監測站組成，不停監測香港的環境輻射水平，根據天文台的輻射監測結果，香港的環境輻射水平在過去一年一直維持正常，而天文台會繼續密切留意本港的輻射水平，並會因應情況加強輻射監測工作。

今年保安局就台山核電站一共接獲2則通報，分別在2月21日和4月5日，兩宗事件均屬於0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。