議員讚賞東方報道關注工人過勞死　促當局納入僱員補償

香港打工仔向來出名工時長，《東方日報》（下稱東方）早前頭版報道本港每年有逾百打工仔為兩餐而「過勞死」，港府有關研究稱涉及的死亡個案中，沒有一宗完全不涉個人風險因素，被斥準則嚴苛。立法會人力事務委員會今（15日）討論該研究，有議員質疑即使工友猝死的成因眾多，亦不代表「唔關返工事」，促當局為過勞死訂下定義；亦有議員讚賞東方的報道反映工人苦況，促當局把過勞死納入僱員補償等。

勞工界議員潘兆平指出，早前看畢東方的報道，當中提及本港打工仔工時長，每年有約百人過勞死，「辛苦搵錢無命享」，反映出本港工人的苦況，關注當局未來會否規管最高工時。他又提到，不少過勞死工人的親屬難獲僱主賠償，認為當局應研究把工作期間的工傷及過勞死情況，納入僱員補償範圍等。

主席陸頌雄亦指，當局共研究200宗工作間因心腦血管病死亡的個案，但報告提到，大多數個案有多種可增加引致心腦血管病機會的風險，無一宗只涉工作因素，質疑即使猝死成因眾多，亦不代表與工作因素完全無關。他認為，不少工友日積月累「捱壞身體」，一旦達到臨界點便可能猝死，社會不應鼓勵過長工時，促當局盡快改善，並訂立過勞死的定義。

勞工及福利局副局長何啟明表示，一般而言均希望找出猝死個案出現的唯一原因，但研究顯示，僱員在工作間因心腦血管病死亡的原因眾多；且工作及猝死兩者之間的因果關係，會影響僱主應否作出賠償，有需要清楚交代所涉原因。何又指，當局正諮詢三方小組，有關指定行業的工時指引，但受疫情等影響，「討論焦點唔係個到」，未來會繼續協調勞資雙方，以盡快達成共識。