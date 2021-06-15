港航地勤子公司下月起終止營運　料逾300名員工失飯碗

全球航空業面臨冰封，香港航空醞釀大裁員之際，其全資附屬的子公司香港航空地面服務有限公司（HAGSL）下月1日起終止營運。東網接獲消息指，主要向港航提供地勤服務的HAGSL，今日(15日)陸續向員工發電郵告之將於7月1日終止營運，料涉員工逾300人。據悉只有小部分員工可轉往港航與新加坡公司合資的新翔 (香港) 有限公司(SATS)。東網正向港航及HAGSL查詢。

東網取得該封內部電郵，稱由於母公司港航已宣布將重組架構，對HAGSL影響重大，又指過去兩年出行需求大減，料旅遊業將難以在2024年前恢復，公司雖然已推出開源節流措施及無薪假安排，惟仍難以在嚴峻挑戰中維持營運，故決定下月起終止營運。據了解，不少被裁的HAGSL員工今在機場拍照留念。

根據該公司網頁，HAGSL前身為港航地面服務部，成立於2011年，主要為港航及當時香港快運提供地勤服務，包括旅客服務及行李服務等，並於2012年正式成立公司。翻查資料，該公司曾申請政府兩期保就業計劃，合共獲約2105萬港元，當時承諾員工人數為385人。去年12月，港航傳出裁員時，該公司亦被指有裁員，料至少被裁約30人。

港航在疫情前已陷入財困，被指拖欠租賃飛機費用，更曾被空運牌照局要求提交財政改善計劃，否則或會被除牌。港航雖逃過「釘牌」危機，惟又遇上疫情令全球航空業陷入窘境。東網早前接獲消息，指港航將停飛主要服務內地線的空中巴士A320型號客機一年並展開大裁員，涉及人數高達約1,000人。港航當時回覆時證實，將進行內部重組，未來會向員工公布詳情。