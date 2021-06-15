司徒拔道港安醫院誤遺留洗腎導線　翌日為病人檢查始發現

司徒拔道港安醫院發生一宗醫療風險警示事件，一名82歲男病人因腸胃出血入住該院，於深切治療部留醫，醫生4月3日為病人緊急插入中央靜脈導管進行洗腎，翌日護士為病人檢查時，於中央靜脈導管內發現導線，須立即通知醫生取出。該院今日(15日)回覆東網時證實事件，指事件對病人健康情況無不良影響，惟病人屬長期病患，因病情嚴峻入院，最後病況未能好轉終告不治。

司徒拔道港安醫院表示，病人4月3日因病情危殆轉往深切治療部，並於即晚由應診醫生於深切治療部為病人緊急插入中央靜脈導管，以進行血液透析 （俗稱洗腎）。翌日凌晨，深切治療部護士為病人檢查時，於中央靜脈導管內發現導線，遂立即通知醫生，醫生隨即替病人取回導線。該院指此程序毋須開刀，期間導線一直在靜脈導管內，沒有進入人體，亦沒有任何物件留在病人體內。

該院表示，相信上述屬個別事件，為避免同類事件再次發生，已跟相關醫生會面，提出建議，並已檢視現行機制並加以改善。該院強調事件對病人無不良影響，病人因自身病情嚴峻，病況未好轉最終不治。

衞生署回覆表示，於4月4日接到司徒拔道港安醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及同日發現遺漏導線於一名82歲男病人的中央靜脈導管內。衞生署在接到呈報後隨即展開調查工作，並要求院方於4周內提交調查報告。院方已向衞生署提交調查報告。衞生署審視醫院提交的資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求。

連同上述個案，本港今年累計有2宗私家醫院呈報的醫療風險警示及重要風險事件。上一宗涉及荃灣港安醫院，該院於1月7日為一名曾有過敏史、接受婦科手術的70歲女病人，錯誤處方非類固醇消炎止痛藥，其後始發現病人對該藥物有過敏史，女病人沒有出現過敏反應，翌日出院。