11個地方被納入強檢公告　3個地方涉變種新冠需再檢測

政府今(15日)就強制檢測公告刊憲，因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處3個指明地方的人士需要再次進行檢測，此外，有8間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，亦被納入強檢名單。

3個指明地方需要再次進行檢測，任何在5月28日上午9時至下午2時期間曾身處大埔汀角路1號大埔政府合署4樓北大埔社會保障辦事處；在5月28日中午12時至下午6時期間曾身處大埔超級城B區2樓217號舖牛陣(大埔超級城)，或同時段在大埔廣福道152-172號大埔商業中心1字樓順福護老院的人士；均需須於6月17日或之前接受檢測。

至於爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案的幼稚園方面，包括：香港新界屯門大興邨第1期商場地下香港聖公會聖西門大興幼兒學校、香港新界屯門建生邨泰生樓地下建生浸信會白普理幼兒園、香港九龍旺角砵蘭街387號1樓香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園、香港新界大嶼山東涌逸東邨2號停車場4樓東涌浸信會幼稚園、香港新界沙田穗禾苑商場地下37號港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑)/幼兒園，及香港九龍彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園；均需須於6月19日或之前接受檢測。

小學方面，包括：香港九龍九龍塘義德道23號畢架山小學二年級，及香港九龍牛池灣清水灣道12號基督教宣道會宣基小學(坪石)三年級；均需須於6月17日或之前接受檢測。