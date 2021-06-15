沙田冚非法竹館　拘男主持4賭客兼票控

沙田警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（15日）下午約4時展開打擊非法賭博行動，突擊搜查沙田安平街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲2部電動麻雀枱、4副麻雀、約6,000港元賭款及小量飲品。

行動中，人員拘捕一名姓李（27歲）本地男負責人。他涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）；另外4名本地男子，年齡介乎38至59歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。