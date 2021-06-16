接送新冠患者上落病房　基層工申抗疫津貼遭拒　轟醫管局不公

公立醫院員工照顧懷疑及確診的新冠肺炎病人，可獲發醫管局去年2月設立的「緊急應變特別津貼(SERA)」。但有公立醫院基層員工表示，工作經常接觸懷疑及確診新冠肺炎病人，但因工作地點未被界定為高風險區，被當局拒發津貼，以其薪金作粗略估算，少收津貼達約17萬元。

陳先生(化名)已於公立醫院工作逾20年，屬醫管局常額員工，負責電梯運送病人上落病房。疫情期間，他與其他同事均需穿上全套保護衣、N95口罩等裝備接送懷疑及確診新冠肺炎病人，每次病人用完電梯，隨即進行清潔消毒，一更工作約8小時，疫情高峰期時每更要運送超過20名病人上落。

陳先生認為，電梯屬密閉空間，醫院指引也要求他們工作時須穿著全套保護衣及N95口罩等裝備，反映電梯運送病人屬高風險工作，但他未獲發緊急應變特別津貼。他曾多番向醫院管理層反映，惟管理層以其工作的地方非急症室或傳染病房區域為由，不符合發放津貼資格。他批評當局做法如同不承認醫院基層員工有份抗疫，又指其與同事們在疫情爆發初期，縱然不安、擔心，仍然謹守崗位，但結果當局在批發津貼上卻有欠公允，令他大為失望。

醫管局回覆指，員工的工作地點並不限於急症室或隔離病房，醫院聯網總監會按實際情況，考慮同事在不同情況下進行高風險的臨床工作，決定發放有關津貼予相關員工，例如在院外為檢疫市民抽取樣本的員工亦獲發放津貼。該局指，重視員工意見，如員工對津貼申請有疑問，可向部門主管或所屬聯網/醫院人事部查詢及跟進。